От этого соуса вас непременно бросит в жар. Блачан здесь все готовят по-разному. Но основные ингредиенты..

Популярный чили-соус блачан в Австралии – секретный и очень вкусный

От этого соуса вас непременно бросит в жар. Блачан здесь все готовят по-разному. Но основные ингредиенты неизменные – перец чили, лук и чеснок.

Рецепт соуса привезли в Австралию ещё в XVIII веке из Индонезии. Мореплаватели продавали блюдо местным аборигенам. Им понравилось.

Сегодня, если вы попросите жителя Северной Территории раскрыть вам рецепт блюда, то почти наверняка получите отказ.

Марк готовит соус всю свою жизнь. Добавляет утиные потроха и креветочную пасту. Именно они преображают вкус и запах.

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[Марк Мотлоп, шеф-повар]:

«Хороший шеф-повар никогда не рассказывает свой полный рецепт. Один ингредиент, который кладу в соус, я вам не покажу».

А Нурайния научилась готовить блачан у своей матери в Индонезии. 20 лет назад она открыла первый ресторан в Дарвине и не могла поверить, что соус уже был популярным.

[Нурайния Маджид, шеф-повар]:

«И я спросила своего мужа: «Откуда аборигены знают о блачане?» Тогда он мне объяснил».

Свою смесь она не варит, а жарит. И получается тоже очень вкусно.

[Марк Мотлоп, шеф-повар]:

«Если кто-то жарит барбекю, блачан всегда на столе. И если едете на свадьбу в Дарвин, туда тоже обязательно кто-то тайком пронесёт блачан».

Главное – не забывать три основных правила: готовьте блачан деревянной ложкой, ешьте чистой и не спрашивайте рецепт.

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