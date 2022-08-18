Назад в 50-е: музей в США возвращает гостей в золотую эру пинбола

Плата за вход, и никаких четвертаков в кармане. В этом музее пинбола в Нью-Джерси не нужно..
Дата загрузки: 2022-08-18
[гость музея]:
«Мой отец любил всякие такие старые штуки, и это напоминает мне о нём. Его больше нет рядом, поэтому я прихожу сюда и играю. Это навевает воспоминания о прошлом. Мы часто играли в аркадные игры в Сисайде».
Музей открыли два коллекционера пинбол-автоматов. Здесь их более 150. Самые старые выпущены в середине прошлого века.
[гость музея]:
«Это на физическом уровне. Можно прикоснуться к нему, что совсем не похоже на видеоигру. Ты сам всё чувствуешь».
Пинбол – это аркадная игра на столе, накрытом стеклом. Её прародителями можно считать бильярд и боулинг. Первый пинбольный автомат запатентовал в 1871 году британский изобретатель Монтагью Редгрейв.
Игровые машины постепенно совершенствовались. А в 47-м году были впервые встроены лопатки, подбрасывающие шарик. После этого началась золотая эра пинбола.
Сотрудники музея считают, что в эпоху смартфонов и планшетов аркадная игра похожа на глоток свежего воздуха.
[Пэтти Барбер, сотрудница музея]:
«Это как снова слушать виниловые пластинки. Они возвращаются, и ты понимаешь, как тебе нравится этот живой звук. Нечто подобное мы сохранили здесь с помощью игровых автоматов. Здесь вспоминаешь молодость».
Музей пинбола работает с 2009 года.
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