Лунную пыль, съеденную тараканами, выставят на аукцион в США

Лунная пыль на обед – такое трудно представить. Однако земным тараканам пришлось её попробовать в 69-м..

[Бобби Ливингстон, вице-президент аукционного дома RR Auction]:

«Это свидетельство об эксперименте после полёта корабля «Аполлон-11». Лунную пыль скормили тараканам. Вот они. Так хотели выяснить, как лунная пыль влияет на живых существ».

Лунная пыль на обед – такое трудно представить. Однако земным тараканам пришлось её попробовать в 69-м году, когда астронавты НАСА побывали на Луне. Съеденную пыль извлекли из желудков насекомых. Теперь внеземной материал, останки тараканов и другие сопутствующие событию предметы можно купить на торгах аукционного дома RR Auction в США.

В то время специалисты НАСА всерьёз опасались биологического заражения Земли. Но в ходе эксперимента выяснили, что микроорганизмов в лунном грунте нет. За необычный лот рассчитывают выручить до 400 тысяч долларов.

На торги также выставят конверт, подписанный знаменитым американским бейсболистом Бейбом Рутом. Его спортивная карьера длилась с 1914 по 1935 годы. Конверт планируют продать за 8000 долларов или даже больше.

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В числе лотов – и редкая фотография индейского вождя по имени Сидящий Бык. В XIX веке он возглавлял сопротивление индейцев вооружённым силам США. Под изображением автограф самого вождя. За фотографию рассчитывают выручить 30 тысяч долларов.

[Бобби Ливингстон, вице-президент аукционного дома RR Auction]:

«Это часть истории Америки – Сидящий Бык сфотографировался со всей своей семьёй. Это само по себе редкость. Но ещё есть и его имя. Он сам его написал. Это невероятный предмет».

Ещё один раритет – немецкая шифровальная машина «Энигма» 1943 года. Она в рабочем состоянии.

[Бобби Ливингстон, вице-президент аукционного дома RR Auction]:

«Это очень редкая машина, потому что большинство из них были уничтожены. Немцы не хотели, чтобы они попали в руки врагов».

На аукцион также выставят редкий документ, написанный на пергаменте королём Англии Генрихом VIII, и другие раритеты. Торги пройдут 23 июня вживую и онлайн.

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