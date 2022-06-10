Лунную пыль, съеденную тараканами, выставят на аукцион в США

Лунная пыль на обед – такое трудно представить. Однако земным тараканам пришлось её попробовать в 69-м..
Дата загрузки: 2022-06-10
[Бобби Ливингстон, вице-президент аукционного дома RR Auction]:
«Это свидетельство об эксперименте после полёта корабля «Аполлон-11». Лунную пыль скормили тараканам. Вот они. Так хотели выяснить, как лунная пыль влияет на живых существ».
В то время специалисты НАСА всерьёз опасались биологического заражения Земли. Но в ходе эксперимента выяснили, что микроорганизмов в лунном грунте нет. За необычный лот рассчитывают выручить до 400 тысяч долларов.
На торги также выставят конверт, подписанный знаменитым американским бейсболистом Бейбом Рутом. Его спортивная карьера длилась с 1914 по 1935 годы. Конверт планируют продать за 8000 долларов или даже больше.
В числе лотов – и редкая фотография индейского вождя по имени Сидящий Бык. В XIX веке он возглавлял сопротивление индейцев вооружённым силам США. Под изображением автограф самого вождя. За фотографию рассчитывают выручить 30 тысяч долларов.
[Бобби Ливингстон, вице-президент аукционного дома RR Auction]:
«Это часть истории Америки – Сидящий Бык сфотографировался со всей своей семьёй. Это само по себе редкость. Но ещё есть и его имя. Он сам его написал. Это невероятный предмет».
Ещё один раритет – немецкая шифровальная машина «Энигма» 1943 года. Она в рабочем состоянии.
[Бобби Ливингстон, вице-президент аукционного дома RR Auction]:
«Это очень редкая машина, потому что большинство из них были уничтожены. Немцы не хотели, чтобы они попали в руки врагов».
На аукцион также выставят редкий документ, написанный на пергаменте королём Англии Генрихом VIII, и другие раритеты. Торги пройдут 23 июня вживую и онлайн.
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