Более 21 миллиона долларов рассчитывают выручить за этот ослепительный розовый бриллиант. Аукционисты Sotheby's называют его одним..

Более $21 млн может принести редкий розовый бриллиант на аукционе Sotheby's

Более 21 миллиона долларов рассчитывают выручить за этот ослепительный розовый бриллиант. Аукционисты Sotheby’s называют его одним из самых чистых в мире камней насыщенного розового цвета. Сейчас он выставлен в Лондоне.

Бриллиант весит 11,15 карата. Его назвали «Розовой звездой Уильямсона» в честь двух других уникальных камней.

Один называется «Розовая звезда». Он ушёл с молотка в 2017 году за рекордный 71 миллион 200 тысяч долларов. Это крупнейший в мире розовый бриллиант. Весит почти 60 карат.

Второй – это камень под названием «Уильямсон» весом 23,6 карата. Он принадлежит британской королеве Елизавете II.

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[Кристиан Споффорт, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Королева носит розовый бриллиант «Уильямсон» в красивой броши от Cartier. Он был подарен ей в 1947 году. Его добыли на шахте Уильямсона в Танзании. Этот бриллиант с той же шахты».

Бриллианты насыщенного розового цвета встречаются крайне редко и в основном бывают мелкими. Поэтому «Розовая звезда Уильямсона» считается уникальным камнем.

[Кристиан Споффорт, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Только 5% бриллиантов цветные. А из цветных только 3% розовые. Если добавить дополнительные факторы, такие как вес более десяти карат, чистота и тип IIA (два А), то бриллиант поднимается на вершину в списке феноменально редких камней».

Аукционисты ожидают, что бриллиант вызовет большой интерес на торгах. За время пандемии спрос на драгоценности не упал.

Перед аукционом «Розовая звезда Уильямсона» отправится в турне. Её выставят на обозрение публики в Дубае, Сингапуре и Тайбэе. Затем 5 октября в Гонконге бриллиант уйдёт с молотка.

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