Редкий розовый алмаз весом 170 карат нашли в Анголе

Крупный розовый алмаз нашли в Анголе. Его вес – 170 карат. Это, возможно, самый крупный драгоценный..

Крупный розовый алмаз нашли в Анголе. Его вес – 170 карат. Это, возможно, самый крупный драгоценный камень такого цвета в мире, найденный за последние 300 лет.

Алмаз получил имя «Роза Луло» по названию месторождения. Оно относится к типу россыпных. Здесь добывают алмазы высокого качества. Рудник принадлежит компании Lucapa Diamond. Здесь нашли два самых крупных алмаза Анголы, весом 404 и 227 карат.

Розовый камень – пятый по величине алмаз, добытый на месторождении Луло. Его продадут на международных торгах.

[Стивен Уэзеролл, директор компании Lucapa Diamond]:

«Думаю, цена будет очень высокой. Но когда добываешь такой редкий камень, очень трудно спрогнозировать, сколько за него заплатят».

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Рудник Луло считается уникальным. Обычно, если находят большие алмазы, то на таком месторождении их немного. Но в Луло добывают крупные камни, и количество алмазов ювелирного качества при этом большое. Всего здесь было найдено 27 драгоценных камней весом более ста карат.

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