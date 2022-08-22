Непалец стал первым, кто дважды покорил все 14 величайших вершин мира

Непалец Сану Шерпа дважды покорил все 14 вершин мира высотой более 8000 метров над уровнем моря...
Дата загрузки: 2022-08-23
Второе восхождение завершилось 21 июля покорением горы Гашербрум II в Кашмире на границе с Китаем.
[Дживан Рам Шреста, министр культуры Непала]:
«Сану Шерпа установил новый рекорд в сфере альпинизма. Этим гордится весь Непал».
Первое восхождение на 14 восьмитысячников мира Сану Шерпа совершил с 2006 по 2019 годы. Он работает в туристической компании и сопровождает альпинистов. До этого непалец был пастухом.
Все величайшие вершины мира находятся в Центральной Азии на территориях Непала, Китая, Индии и Пакистана. Десять из них расположены в Гималаях, остальные – в Каракоруме. Самая высокая гора – Эверест.
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