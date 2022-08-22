Непалец Сану Шерпа дважды покорил все 14 вершин мира высотой более 8000 метров над уровнем моря...

Непалец стал первым, кто дважды покорил все 14 величайших вершин мира

Непалец Сану Шерпа дважды покорил все 14 вершин мира высотой более 8000 метров над уровнем моря. Он первый человек на планете, кому удалось это сделать.

Второе восхождение завершилось 21 июля покорением горы Гашербрум II в Кашмире на границе с Китаем.

[Дживан Рам Шреста, министр культуры Непала]:

«Сану Шерпа установил новый рекорд в сфере альпинизма. Этим гордится весь Непал».

Первое восхождение на 14 восьмитысячников мира Сану Шерпа совершил с 2006 по 2019 годы. Он работает в туристической компании и сопровождает альпинистов. До этого непалец был пастухом.

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Все величайшие вершины мира находятся в Центральной Азии на территориях Непала, Китая, Индии и Пакистана. Десять из них расположены в Гималаях, остальные – в Каракоруме. Самая высокая гора – Эверест.

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