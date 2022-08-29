Американец 11 часов плыл в тыкве по реке и побил рекорд Гиннесса

Вниз по Миссури – в огромной тыкве. Американец Дуэйн Хансен побил рекорд Книги Гиннесса, проделав такой трюк. Он проплыл по реке 61 километр – на 20 километров больше, чем предыдущий рекордсмен.

[Дуэйн Хансен, житель штата Небраска]:

«Я проплыл 61 километр в этой тыкве, не вставая, и у меня до сих пор болят коленки. Наверное, я не стал бы делать это снова. И если кто-нибудь побьёт мой рекорд, я преклонюсь перед этим человеком, потому что он крутой».

Дуэйн сам вырастил тыкву для рекорда. Она весила почти 400 килограммов. Плод назвал Бертой. Мужчина выдолбил в тыкве место для сидения и поплыл по Миссури. Его путешествие закончилось в городе Небраска-Сити. Оно длилось одиннадцать часов.

Рекордсмен говорит, что раньше никогда не плавал в тыкве. Поэтому не был уверен в успехе на сто процентов. Однако решил рискнуть. Причём сделал это в свой день рождения, когда ему исполнилось 60 лет.

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