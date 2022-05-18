Редкие пингвины вернулись на свободу в Аргентине

17 счастливых магеллановых пингвинов и один хохлатый возвращаются в дикую природу. Вновь окунуть лапы в Атлантический..

17 счастливых магеллановых пингвинов и один хохлатый возвращаются в дикую природу. Вновь окунуть лапы в Атлантический океан им удалось после длительной реабилитации.

[Сердхио Родригес Эредиа, глава спасательного центра]:

«Это животные, выброшенные на берег. У них были истощение, обезвоживание, переохлаждение и сильное поражение паразитами».

Аргентинские ветеринары окружили пингвинов заботой: держали в тепле и кормили жидкой пищей до тех пор, пока те вновь не смогли есть рыбу. Но главное – у них восстановилось оперение, благодаря чему эти морские птицы способны постоянно находятся в воде, не чувствуя холода.

Оба вида – магелланов и хохлатый пингвины – обитают в Патагонии, на юге Южной Америки. Каждый год они мигрируют на север, к берегам Рио-де-Жанейро в Бразилию, где питаются анчоусами. Эти сбились на полпути.

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Прежде чем выпустить на свободу, учёные взяли у каждого образцы крови и поместили подкожный чип, чтобы идентифицировать их при встрече.

[Сердхио Родригес Эредиа, глава спасательного центра]:

«Почему они не находят еду и появляются в таком тяжёлом состоянии на побережье? Этому множество причин. Может быть, это из-за чрезмерного вылова рыбы, незаконного промысла, потепления климата. Мы почти не ощущаем его, но минимальное повышение температуры океанов влияет на поведение рыбы, которая в поисках оптимальных условий отклоняется от привычного курса. А за ней следуют пингвины».

Хохлатый пингвин с жёлтыми кисточками является исчезающим видом. Обитает на Фолклендских островах, являясь их главной достопримечательностью.

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