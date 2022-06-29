Жара в Японии побила почти 150-летний июньский рекорд

Невыносимая жара около пяти дней подряд. Японцы пытаются справиться с тепловой волной, которая уже установила рекорд...

Невыносимая жара около пяти дней подряд. Японцы пытаются справиться с тепловой волной, которая уже установила рекорд. В Токио столбик термометра поднимается выше 35 градусов. Такого в июне здесь не было почти 150 лет. А точнее с 1875 года, когда начали вести статистику.

[жительница Токио]:

«Жара пришла внезапно. Очень тяжело. На улице так жарко, что даже выходить не хочется. Чувствую себя ужасно». [житель Токио]:

«Если выключится свет, то начнутся проблемы. Особенно, если станет жарче. Думаю, в этом случае это будет не просто проблема, а серьёзное бедствие».

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И отключения реальны. Власти призвали людей экономить электричество и предупредили, что энергетическая сеть страны работает на пределе возможностей.

В офисах Токийского столичного правительства уже отключили свет и лифты.

Магазины электроники сделали то же самое, отключив телевизоры и другие электроприборы в торговых залах. Обычно они включены, чтобы привлечь покупателей.

В некоторых регионах страны объявлено предупреждение об опасности тепловых ударов. Случаи госпитализации участились: службы экстренной помощи сообщили, что только в больницы Токио в последние дни доставили почти 80 человек.

При этом жара пока не собирается отступать. Метеослужба Японии говорит, что в ближайшие дни может стать жарче 36 градусов.

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