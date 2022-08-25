17-летний пилот завершил кругосветку и побил два рекорда Гиннесса

17-летний Мак Резерфорд сажает сверхлёгкий самолёт на аэродроме в Болгарии. Теперь он обладатель двух рекордов Книги..

[Мак Резерфорд, пилот]:

«Ощущения невероятные. Наконец-то, спустя пять месяцев я завершил путешествие. Я очень счастлив».

17-летний Мак Резерфорд сажает сверхлёгкий самолёт на аэродроме в Болгарии. Теперь он обладатель двух рекордов Книги Гиннесса. Позади 54 тысячи километров пути и пять месяцев трудностей.

Мак стал самым молодым пилотом-мужчиной, облетевшим земной шар в одиночку. До этого титул принадлежал британцу Трэвису Ладлоу. Он установил рекорд в 18 лет.

Также юный путешественник стал самым молодым человеком, который совершил кругосветку на сверхлёгком самолёте. Этот титул он забрал у своей сестры Зары Резерфорд.

[Зара Резерфорд, сестра пилота]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я им очень горжусь и очень рада, что он испытал то же, что и я. Думаю, это круто».

Во время кругосветного путешествия пилоту пришлось бороться со стихией в небе и бюрократией на земле. Из-за задержек с разрешениями Мак дважды менял маршрут. Он пролетел над Европой, Африкой, Ближним Востоком, Южной Азией и Северной Америкой и побывал в трёх десятках стран.

Самым трудным был 10-часовой перелёт в плохую погоду через Тихий океан – из Японии на необитаемый остров Атту на Аляске. В Судане из-за жары вышла из строя система солнечных панелей. Солнце расплавило клей, на котором они держались. В Индии пилота ждали дожди. Они были такими сильными, что вода попала в топливные баки и салон.

Пилот говорит, что трудности во время путешествия научили его спокойнее решать проблемы. Сейчас он новых рекордов не планирует.

[Мак Резерфорд, пилот]:

«Мой следующий шаг – вернуться в школу и просто наверстать упущенное».

У Мака бельгийско-британское гражданство. Он учился управлять самолётом у своего отца-пилота. Лицензию получил в 2020 году в возрасте 15 лет и в то время стал самым молодым пилотом в мире.

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