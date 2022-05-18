В Мадриде фестиваль фламенко проходит под открытым небом

Всю глубину чувств вкладывают в этот танец артисты. В Мадриде после двухлетнего перерыва вновь проходит фестиваль..
Дата загрузки: 2022-05-18
[Анхель Рохас, директор фестиваля]:
«Показать фламенко на улицах – одна из главных целей фестиваля. Мы хотим установить связь между искусством, культурой и людьми».
Фламенко – это название андалузских песни и танца. Они берут истоки в мавританской музыкальной культуре. Позже на стиль фламенко значительно повлияла цыганская музыка. А в конце прошлого века – и кубинские мелодии.
[Лусия Альварес, танцовщица]:
«Выступать на сцене – это прекрасно. Когда находишься там, возникает то, что называют «дуэнде» (магия фламенко). Это похоже на медитацию, словно оказываешься где-то в другом месте. Это очень приятно, и ради этих минут стоит танцевать фламенко».
Для многих артистов фламенко уже не отделимо от самой жизни.
[Габриэль де ла Томаса, певец]:
«Фламенко – это наследие, переданное мне семьёй. Это мой образ жизни, способ самовыражения, способ одеваться, есть и говорить, и это значит для меня всё».
На фестивале в Мадриде выступают лучшие испанские танцоры и певцы фламенко. Для них подготовили девять сценических площадок на улицах, в парках, театрах и клубах. Фестиваль продлится до конца мая.
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