В Мадриде фестиваль фламенко проходит под открытым небом

Всю глубину чувств вкладывают в этот танец артисты. В Мадриде после двухлетнего перерыва вновь проходит фестиваль..

[Анхель Рохас, директор фестиваля]:

«Показать фламенко на улицах – одна из главных целей фестиваля. Мы хотим установить связь между искусством, культурой и людьми».

Всю глубину чувств вкладывают в этот танец артисты. В Мадриде после двухлетнего перерыва вновь проходит фестиваль фламенко. И в этот раз он не ограничен стенами зала. Танцоры вышли на улицы испанской столицы.

Фламенко – это название андалузских песни и танца. Они берут истоки в мавританской музыкальной культуре. Позже на стиль фламенко значительно повлияла цыганская музыка. А в конце прошлого века – и кубинские мелодии.

[Лусия Альварес, танцовщица]:

«Выступать на сцене – это прекрасно. Когда находишься там, возникает то, что называют «дуэнде» (магия фламенко). Это похоже на медитацию, словно оказываешься где-то в другом месте. Это очень приятно, и ради этих минут стоит танцевать фламенко».

Для многих артистов фламенко уже не отделимо от самой жизни.

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[Габриэль де ла Томаса, певец]:

«Фламенко – это наследие, переданное мне семьёй. Это мой образ жизни, способ самовыражения, способ одеваться, есть и говорить, и это значит для меня всё».

На фестивале в Мадриде выступают лучшие испанские танцоры и певцы фламенко. Для них подготовили девять сценических площадок на улицах, в парках, театрах и клубах. Фестиваль продлится до конца мая.

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