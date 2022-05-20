Блеск золота – вот что делает эти редкие экспонаты ещё уникальней. В Британской библиотеке в Лондоне..

Бесценные золотые рукописи со всего мира представили в Лондоне

Блеск золота – вот что делает эти редкие экспонаты ещё уникальней. В Британской библиотеке в Лондоне представили 50 бесценных рукописей из 20 стран. Самому старому манускрипту более полутора тысяч лет.

Самый миниатюрный экспонат – восьмиугольная религиозная книга из Персии. Переплёт – из чистого золота. Футляр – из белого нефрита. Датируется XVI – XVII веком.

[Аннабель Галлоп, сотрудница Британской библиотеки]:

«Блеск золота – это универсальный язык, понятный во всём мире. И доказательством тому служат наши экспонаты. Неважно, в Каире в XIV веке или в Константинополе в VII, люди с помощью золота выражали своё благоговение и почтение».

Золото также использовали для создания иллюстраций в книгах либо писали им. Часто оно становилось языком дипломатии. Например, во время Столетней войны между Англией и Францией один французский солдат и писатель прислал письмо королю Ричарду II. Оно было написано золотом и призывало к миру.

[Элеонора Джексон, сотрудница Британской библиотеки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это способ проявить почтение к Ричарду, а также произвести на него впечатление богатством и культурой французского двора. И это способ сделать письмо прекрасным подарком, которым он будет дорожить и который окажет на него влияние».

Ещё одна интересная история стоит за письмом на малайском языке. Оно было отправлено правителем Джохора Наполеону III. Написано золотыми чернилами.

[Аннабель Галлоп, сотрудница Британской библиотеки]:

«Он написал это прекрасное письмо с множеством тёплых слов, комплиментов и очень умно, ничего не сказав по существу. Золото в этом письме просто для отвода глаз. Оно как бы скрывает то, что в тексте не так уж много смысла».

Этот огромный указ от 1789 года – тоже жемчужина выставки. На нём выражена воля шаха Алама II – правителя Империи Великих Моголов.

[Аннабель Галлоп, сотрудница Британской библиотеки]:

«Бумага позолочена и закреплена на красной шёлковой ткани. Высота изделия – почти два метра. Указ написан на персидском языке. Он был официальным в государстве Великих Моголов».

В Южной и Юго-Восточной Азии раньше часто писали золотом важные тексты и дипломатические соглашения. Однако мало таких документов сохранилось до наших дней. Людей привлекало само золото, а не историческая ценность. Поэтому драгоценный металл просто пускали на переплавку.

Выставка в Британской библиотеке продлится до октября.

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