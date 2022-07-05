Самую большую кувшинку в мире открыли британские ботаники

Эту гигантскую кувшинку называют одним из ботанических чудес света. А сейчас про неё заговорил весь мир...

Эту гигантскую кувшинку называют одним из ботанических чудес света. А сейчас про неё заговорил весь мир. Эти цветы уже несколько лет растут в Садах Кью в Лондоне. Но только недавно учёные выяснили: они не те, за кого их принимали.

Раньше были известны только два вида гигантских кувшинок из Южной Америки – виктория амазонская и виктория Круса. Оба вида давно выращивают в Садах Кью. В 2016 году боливийские ботаники подарили коллегам из Лондона семена кувшинок. Когда цветы выросли, и специалисты, и гости заметили отличие от других гигантских растений.

Тогда ботаник Карлос Магдалена стал всё скрупулёзно проверять. Съездил в Боливию, где изучал кувшинки, растущие в дикой природе. А ещё сделал генетический анализ семян, которые 177 лет хранились в Садах Кью.

[Карлос Магдалена, ботаник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это был сюрприз. Растение с листьями шириной три метра, заметное даже из космоса, как бы исчезло, хотя многие предыдущие исследователи видели его своими глазами. Просто произошла небольшая путаница».

Анализ ДНК семян показал, что есть три вида кувшинок рода Виктория. Третьим оказался тот, что прислали из Боливии. Поэтому новый цветок назвали виктория боливиана. Теперь это самая крупная кувшинка в мире. Диаметр её листьев – три метра 20 сантиметров. А цветок вырастает просто огромным – размером с голову человека.

[Алекс Монро, сотрудник Садов Кью]:

«Миссия цветка – поймать какого-нибудь жука. Поэтому они выделяют тепло. Это привлекает насекомых, те заползают внутрь, и бутон закрывается. Вот такая ловушка. Через день она открывается, и жук выползает на свободу. Он уже весь в пыльце и вместе с ней отправляется к другому цветку».

Гигантские кувшинки растут на Амазонке в Бразилии и Боливии, а также в реках Гайаны. Английский ботаник Джон Линдли описал растение в XIX веке. Назвал его в честь королевы Виктории. Эти цветы успешно разводят в оранжереях, парках и ботанических садах.

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