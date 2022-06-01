Сказочный мир игрушечных поездов представили во Флоренции

На этой железной дороге всё постоянно в движении. Поезда мчатся мимо живописных гор и полей, доставляя..

На этой железной дороге всё постоянно в движении. Поезда мчатся мимо живописных гор и полей, доставляя пассажиров в пункт назначения. Только весь этот огромный мир – всего лишь гигантская модель. Её представили публике во Флоренции.

Волшебный мир поездов создал итальянец Джузеппе Патерно Кастелло ди Сан-Джулиано. Вернее, начал создавать 50 лет назад. Модель постоянно увеличивается и совершенствуется. Сейчас она занимает 280 квадратных метров.

Всё началось в 72-м году, когда Джузеппе пришёл в магазин за очередной моделью автомобиля для своей коллекции. Однако машинок не оказалось. Продавец предложил модель поезда. Так родилась новая страсть.

[Диего Патерно Кастелло ди Сан-Джулиано, сын автора модели ж/д]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Дизайнер создаёт великолепную модель, а затем понимает, что этой красотой нужно делиться. У него возникает желание передать свои чувства всем людям. Мой отец был уверен, что эта модель настолько красива, что её нужно показать публике, чтобы её увидело как можно больше людей».

Игрушечные поезда перевозят игрушечных пассажиров через Италию, Германию и Австрию. Города и ландшафты напоминают реальные. Однако точности здесь не найдёшь. Вся эта игрушечная вселенная – плод фантазии.

[Альберто Сальвадори, дизайнер]:

«Это смесь архитектуры немецких и австрийских городов, поскольку модель сделана из немецких игрушек фирм «Мерклин» и «ПИКО Шпильварен». Но нельзя обойтись без частички Италии, поэтому здесь есть копия мыса Портоферрайо на острове Эльба, Доломитовые Альпы, Кортина-д’Ампеццо и станция Милана, которая, правда, сливается с берлинским вокзалом».

Экскурсия представляет собой 30-минутное представление. Сменяются анимированные декорации и играют соответствующие мелодии.

За полвека модель железной дороги сменила много помещений. Когда-то она хранилась в сарае, потом в ангаре, а теперь у неё появился постоянный дом – старый кинотеатр. Его специально переоборудовали под музей.

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