Игла опускается на пластинку, но никакой музыки не слышно. Секрет прост: уникальная запись песни Боба Дилана..

От Боба Дилана до Страдивари: аукцион уникальных вещей пройдёт в Лондоне

Игла опускается на пластинку, но никакой музыки не слышно. Секрет прост: уникальная запись песни Боба Дилана Blowin in the Wind доступна только избранным и очень богатым. Она единственная в своём роде, и её выставили на аукцион Christie’s в Лондоне. Как ожидается, пластинку продадут более чем за 700 тысяч долларов.

Потенциальные покупатели могут записаться на прослушивание пластинки в наушниках. Дилан записал трек в 2021 году со своим давним соавтором, продюсером, обладателем нескольких наград Грэмми Ти-Боуном Бернеттом.

[Питер Кларнет, представитель Christie’s]:

«Ти-Боун хотел создать для артистов новый способ получения дохода, поскольку потоковое вещание в основном сделало распространение музыки совершенно невыгодным для музыкантов».

Это первая новая студийная запись Blowin in the Wind Дилана почти за 60 лет. Компания Ти-Боуна разработала новую технологию под названием Ionic Original. Она значительно улучшает качество звука при записи. Диск защищён специальным покрытием. И оно гарантирует то же качество, независимо от количества воспроизведений.

[Питер Кларнет, представитель Christie’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Качество звука совершенно потрясающее. Вы слышите его голос в текстуре, которую просто не можете получить в любом другом формате».

А тем, кто предпочитает живое звучание, аукционный дом предложит купить скрипку Страдивари. Инструмент носит имя «Хелье» в честь семьи, которая владела ею многие годы. Она стала образцом для мастера.

[Амджад Рауф, представитель Christie’s]:

«Это великолепный образец его раннего периода «Аматизе», датированный 1679 годом. Особенно редко встречается эта уникальная инкрустация, которую можно увидеть по контуру».

За скрипку планируют выручить до 10 миллионов долларов.

На аукцион также выставят портрет монаха кисти Ван Дейка, мраморную скульптуру Антонио Кановы, а также картину немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха Старшего.

Торги пройдут 7 июля.

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