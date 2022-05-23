Огромную коллекцию сувениров, посвящённых британским монархам, собрала австралийка

С этой памятной монеты, выпущенной в честь свадьбы принца Чарльза и леди Дианы, и началось дело..

С этой памятной монеты, выпущенной в честь свадьбы принца Чарльза и леди Дианы, и началось дело всей жизни австралийки Джан Хьюго. С 81-го года она собирает сувениры, посвящённые британской королевской семье.

Сейчас женщина покупает ещё больше коллекционных предметов, чтобы отпраздновать платиновый юбилей Елизаветы II. Он посвящён 70-летнему правлению королевы.

[Джан Хьюго, коллекционер]:

«Она проделала замечательную работу. Скольких людей вы знаете, которые трудятся на одном месте 70 лет и каждый день выполняют какие-то обязанности? Наверное, она пропустила лишь несколько дней, когда болела».

Каждому современному поколению британских монархов посвящена своя комната. В той, что отведена для Елизаветы II, хранится более 2500 экспонатов: тарелки, кружки, статуэтки и прочее.

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[Джан Хьюго, коллекционер]:

«Это одна из моих любимых тарелок. На ней (изображены) королева-мать, королева Елизавета II и принцесса Маргарет. Это прекрасный семейный портрет».

Есть комнаты, посвящённые королеве-матери, принцессе Маргарет, а также семье принца Уильяма. Всего в коллекции более десяти тысяч предметов.

Джан вживую видела принца Чарльза с его супругой Камиллой и принца Уильяма с герцогиней Кембриджской во время их визитов в Австралию. Но Елизавету II увидеть не удалось. Женщина надеется, что королева узнает о коллекции и когда-нибудь пригласит её в Лондон на чашку чая.

Ну а пока австралийке есть чем заняться. Она проводит экскурсии и постоянно стирает пыль с экспонатов. Эта коллекция своим появлением обязана детской мечте Джан. Как и все девчонки, она страстно хотела стать принцессой.

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