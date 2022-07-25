Кочевая мода: модельеры показали коллекции на фоне кыргызских гор

Дизайнеры из десятков стран поделились своим видением традиционной моды кочевых народов. Фестиваль открылся в туристическом городе..
Дата загрузки: 2022-07-25
Дизайнеры из десятков стран поделились своим видением традиционной моды кочевых народов. Фестиваль открылся в туристическом городе Чолпон-Ата у знаменитого горного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.
В общей сложности участников более двадцати. Каждый показывает моду кочевых народов своего региона: от Якутии и Индонезии до Кыргызстана.
Индонезийский дизайнер Эми Аклин привезла одежду народа минангкабау.
[Эми Аклин, дизайнер из Индонезии]:
«Я представляю ткани минангкабау, сделанные умелыми руками жителей Западной Суматры. Сегодня мы привезли детскую и взрослую коллекцию».
Кыргызский дизайнер Жанара Атабекова представляет коллекцию, которая вдохновлена африканской культурой.
[Жанара Атабекова, дизайнер]:
«Меня всегда поражала их энергия. Меня это всегда вдохновляло. И это такая яркая страна. Хотелось показать эту яркость и эту энергию, поделиться ими, потому что сейчас люди падают духом. Хотелось как то поднять этот дух и настроение».
Организаторы говорят, что главная идея – показать моду на фоне живописных пейзажей.
[Назира Бегим, организатор фестиваля]:
«Этим проектом мы хотим показать, что Кыргызстан может обеспечить удивительные и прекрасные места для показов моды. Это наша мечта и наш мир».
Фестиваль проходит третий год подряд.
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