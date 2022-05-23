Предгорья Швейцарских Альп утопают в нарциссах

«Майский снег» – так называют в Швейцарии этот подарок природы. В предгорьях Альп над Женевским озером..

«Майский снег» – так называют в Швейцарии этот подарок природы. В предгорьях Альп над Женевским озером зацвели нарциссы. С XIX века это явление привлекает множество туристов. В честь него в курортном городе Монтрё проводят праздники и цветочные парады.

Всходы диких нарциссов появляются ранней весной, едва растает снег. Но цвести они начинают только в мае. Причём в других регионах Швейцарии обширные поля нарциссов – редкость. Здесь тоже этих чудесных цветов становится всё меньше.

Причиной тому – выпас скота, развивающееся земледелие, строительство домов и даже восстановление лесов. В тени деревьев цветам не хватает солнечного света, к тому же в почве остаётся меньше питательных веществ.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В швейцарском кантоне Во нарциссы взяли под охрану. Туристов просят не вытаптывать цветы и не рвать огромные букеты. Можно собрать столько, сколько поместится в руку.

У этих цветов сладкий дурманящий аромат. С древности эфирное нарциссовое масло использовали в парфюмерии. Сейчас его заменяет синтетический ароматизатор.

Короткая ссылка на эту страницу: