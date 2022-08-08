Художница удивляет яркими композициями из разноцветных грибов. Фото

Американская художница Джилл Блисс создаёт композиции из грибов и растений в лесу. Недолговечную красоту природы художница фотографирует. Коллекцию композиций она назвала Nature Medley («Природная мозаика»).



Джилл рассказала, что в детстве жила на ферме. И хотя она стала успешным дизайнером, решила оставить работу в городе и переехать ближе к природе.



«В 2012 году я продала почти всё, что у меня было. Купила фургон и отправилась в годичный отпуск на побережье, чтобы воссоединиться с медленным темпом природы и живыми существами, которых я знала и любила в детстве», – рассказала Джилл.



Затем годичный отпуск перерос в новую главу жизни. Художница исследует острова Салишского моря в Канаде и штате Вашингтон и работает в своей мастерской.



«Я – художница, и мне приходится ждать, пока высохнет краска. Я ходила в походы и делала цветовые этюды из того, что находила в лесу, в основном это были грибы», – вспоминает Джилл.



Процесс создания композиций в лесу художница описывает как дань уважения к Матери-Земле. Она стоит на коленях во время работы с природным материалом и говорит, что это похоже на молитву. Затем фотографирует свою работу и оставляет в лесу.



«Цвет повсюду; эти красивые формы и очертания повсюду. Нужно просто искать», – говорит Джилл.

