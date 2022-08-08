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Художница удивляет яркими композициями из разноцветных грибов. Фото

Художница удивляет яркими композициями из разноцветных грибов. Фото
Художница удивляет яркими композициями из разноцветных грибов. Фото

Американская художница Джилл Блисс создаёт композиции из грибов и растений в лесу. Недолговечную красоту природы художница фотографирует. Коллекцию композиций она назвала Nature Medley («Природная мозаика»).

Джилл рассказала, что в детстве жила на ферме. И хотя она стала успешным дизайнером, решила оставить работу в городе и переехать ближе к природе.

«В 2012 году я продала почти всё, что у меня было. Купила фургон и отправилась в годичный отпуск на побережье, чтобы воссоединиться с медленным темпом природы и живыми существами, которых я знала и любила в детстве», – рассказала Джилл.

Затем годичный отпуск перерос в новую главу жизни. Художница исследует острова Салишского моря в Канаде и штате Вашингтон и работает в своей мастерской.

«Я – художница, и мне приходится ждать, пока высохнет краска. Я ходила в походы и делала цветовые этюды из того, что находила в лесу, в основном это были грибы», – вспоминает Джилл.

Процесс создания композиций в лесу художница описывает как дань уважения к Матери-Земле. Она стоит на коленях во время работы с природным материалом и говорит, что это похоже на молитву. Затем фотографирует свою работу и оставляет в лесу.

«Цвет повсюду; эти красивые формы и очертания повсюду. Нужно просто искать», – говорит Джилл.

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