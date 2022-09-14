Гантели, приседания и велотренажёры – вот на что подписалась эта группа пожилых жителей Канберры, столицы Австралии...

Гантели в 90 лет: тренажёрный зал для бабушек и дедушек появился в Австралии

Гантели, приседания и велотренажёры – вот на что подписалась эта группа пожилых жителей Канберры, столицы Австралии.

В 92 года силы Зоры Каспарек только крепнут. А раньше поход в спортзал казался чем-то нереальным: 16 правнуков, глухота. Сегодня инструкции тренера женщина понимает с полуслова.

[Зора Каспарек, участница]:

«Немного уверенности в себе, потому что в старости всегда боишься, что что-то не получится».

Команда молодых тренеров настроена решительно: помогают пенсионерам комфортно и безопасно повысить свою мобильность, а значит и качество жизни.

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[Патрик Браун, физиотерапевт]:

«Исследования доказали, что можно улучшить физическую форму, силу и мышечную массу в любом возрасте, даже в 90 лет». [Элли Си, тренер]:

«Когда думаешь о тренажёрных залах, то ассоциируешь их с молодёжью. Но на самом деле, если посмотреть, как мы занимаемся с пожилыми, увидите, что это им очень нравится».

Обогащение новыми знаниями тут происходит с обеих сторон. Пожилые, многие из которых эмигранты из других стран, знакомят молодых австралийцев с культурой своего детства.

[Патрик Браун, физиотерапевт]:

«Я узнал много разных рецептов от наших клиентов. На прошлой неделе я приготовил то, что никогда раньше не делал. Зора поделилась со мной рецептом из чешской кухни».

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