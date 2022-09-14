Гантели в 90 лет: тренажёрный зал для бабушек и дедушек появился в Австралии

Гантели, приседания и велотренажёры – вот на что подписалась эта группа пожилых жителей Канберры, столицы Австралии...
Дата загрузки: 2022-09-14
Гантели, приседания и велотренажёры – вот на что подписалась эта группа пожилых жителей Канберры, столицы Австралии.
В 92 года силы Зоры Каспарек только крепнут. А раньше поход в спортзал казался чем-то нереальным: 16 правнуков, глухота. Сегодня инструкции тренера женщина понимает с полуслова.
[Зора Каспарек, участница]:
«Немного уверенности в себе, потому что в старости всегда боишься, что что-то не получится».
Команда молодых тренеров настроена решительно: помогают пенсионерам комфортно и безопасно повысить свою мобильность, а значит и качество жизни.
[Патрик Браун, физиотерапевт]:
«Исследования доказали, что можно улучшить физическую форму, силу и мышечную массу в любом возрасте, даже в 90 лет».
[Элли Си, тренер]:
«Когда думаешь о тренажёрных залах, то ассоциируешь их с молодёжью. Но на самом деле, если посмотреть, как мы занимаемся с пожилыми, увидите, что это им очень нравится».
Обогащение новыми знаниями тут происходит с обеих сторон. Пожилые, многие из которых эмигранты из других стран, знакомят молодых австралийцев с культурой своего детства.
[Патрик Браун, физиотерапевт]:
«Я узнал много разных рецептов от наших клиентов. На прошлой неделе я приготовил то, что никогда раньше не делал. Зора поделилась со мной рецептом из чешской кухни».
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