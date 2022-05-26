fb pixel
Телеканал NTD

В Лиме нашли, возможно, самое первое городское кладбище

В Лиме нашли, возможно, самое первое городское кладбище

Возможно, самое старое кладбище Лимы обнаружили перуанские археологи. Они ведут раскопки на территории бывшего Королевского госпиталя..

Дата загрузки: 2022-05-26

В Лиме нашли, возможно, самое первое городское кладбище
Возможно, самое старое кладбище Лимы обнаружили перуанские археологи. Они ведут раскопки на территории бывшего Королевского госпиталя Сан-Андрес. Он был построен в 1552 году и работал до 1875 года. Это была первая больница в Южной Америке.

[Луис Мартин Богданович, руководитель проекта]:
«Это кладбище появилось в 1808 году, поэтому все останки относятся к тому периоду».

Археологи нашли кости 40 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Также здесь обнаружили подземный склеп, построенный 300 лет назад.

[Луис Мартин Богданович, руководитель проекта]:
«Мы нашли и архитектурные сооружения, такие как остатки имитации горы Голгофы. О ней написано в документах XVI века, которые вели смотрители кладбища».

Во время раскопок также нашли остатки кирпичных и каменных полов XVI-XVII веков и фрагменты доиспанской керамики.

Раньше Королевский госпиталь занимал целый квартал. Да наших времён сохранились три внутренних дворика, часовня и несколько старинных помещений.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...