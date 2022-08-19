Разъярённый бык посеял панику в столице Перу. Каким-то образом он сбежал из грузовика, который вёз его..

Как сбежавший бык крушил всё вокруг в столице Перу

Разъярённый бык посеял панику в столице Перу. Каким-то образом он сбежал из грузовика, который вёз его на бойню.

Бык, вероятно, был напуган. Он начал крушить всё вокруг, забегая в магазинчики и бодая людей. Пострадал один человек. Его доставили в больницу.

[житель Лимы]:

«Бык прибежал сюда и напал на женщину, которая продавала еду. Он боднул её, а муж попытался её защитить. Он хотел схватить быка за рога, но тот напал и на мужчину». [жительница Лимы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Быка поймали местные жители. Они гонялись за животным 40 минут и, в конец концов, смогли повалить на землю. Быку связали ноги, а потом погрузили в машину. Дальнейшая судьба нарушителя спокойствия неизвестна. Кто будет оплачивать ущерб, пока тоже не понятно.

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