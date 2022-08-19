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Как сбежавший бык крушил всё вокруг в столице Перу

Как сбежавший бык крушил всё вокруг в столице Перу

Разъярённый бык посеял панику в столице Перу. Каким-то образом он сбежал из грузовика, который вёз его..

Дата загрузки: 2022-08-19

Как сбежавший бык крушил всё вокруг в столице Перу
Разъярённый бык посеял панику в столице Перу. Каким-то образом он сбежал из грузовика, который вёз его на бойню.

Бык, вероятно, был напуган. Он начал крушить всё вокруг, забегая в магазинчики и бодая людей. Пострадал один человек. Его доставили в больницу.

[житель Лимы]:
«Бык прибежал сюда и напал на женщину, которая продавала еду. Он боднул её, а муж попытался её защитить. Он хотел схватить быка за рога, но тот напал и на мужчину».

[жительница Лимы]:

«Мои родственники продают здесь еду. К сожалению, бык на них напал».

Быка поймали местные жители. Они гонялись за животным 40 минут и, в конец концов, смогли повалить на землю. Быку связали ноги, а потом погрузили в машину. Дальнейшая судьба нарушителя спокойствия неизвестна. Кто будет оплачивать ущерб, пока тоже не понятно.
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