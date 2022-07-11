Вена признана самым удобным для жизни городом в мире

Известная своей габсбургской архитектурой, Вена снова признана лучшим для жизни городом в мире. Рейтинг составляет журнал Economist.

Первое место австрийская столица занимала также в 2018 и 19-м годах. Согласно журналу, здесь царит стабильность и есть удобная инфраструктура. Также имеются хорошая система здравоохранения и много возможностей для культурного отдыха и развлечений.

[Николаус Грецер, пресс-секретарь Управления по туризму Вены]:

«У нас 700 гектаров виноградников в черте города. Это мировой рекорд для такой столицы. И, конечно, это одна из причин, по которой Вена – самый пригодный для жизни город. Но не только вино, у нас также есть отличная вода. Минеральная вода течёт прямо из крана. 125 лет назад император Франц-Иосиф открыл венские горные родники, и Вена до сих пор ими пользуется».

Ещё один пример удобства Вены – общественный транспорт. Он доступный и – с обширной сетью. Так, за один евро в день жители могут пользоваться всеми его видами. Ежегодный проездной стоит 365 евро. И его приобрело более миллиона горожан. Это более половины населения города.

[Николаус Грецер, пресс-секретарь Управления по туризму Вены]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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До пляжей Старого Дуная от центра можно добраться на метро всего за девять минут. В целом здесь можно прекрасно обходиться без личного авто.

[Ханна Шнайдер, жительница Вены]:

«Я довольно часто бываю в других городах. Сравнивая их с Веной, нередко подмечаю, что здесь многое мне нравится больше. Действительно, это самый удобный для жизни город».

Стоит отметить, что в 2021 году журнал поместил Вену на 12-е место в рейтинге. Причиной стало то, что в то время в городе из-за коронавирусных ограничений были закрыты музеи и рестораны.

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