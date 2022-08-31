3000-летнюю гробницу жреца нашли в Перу

Древнюю гробницу жреца нашли в археологическом комплексе Пакопампа на севере Перу. Захоронению 3000 лет. Рядом с..

Древнюю гробницу жреца нашли в археологическом комплексе Пакопампа на севере Перу. Захоронению 3000 лет. Рядом с останками обнаружили различные предметы, в том числе музыкальные инструменты. Некоторые сделаны из камней и ракушек.

[Юдзи Сэки, археолог]:

«В могиле найдены раковины моллюска вида гигантский стромбус. Таких нет в местных водах. Их привезли издалека. Это может означать, что умерший был важной персоной».

Ранее здесь нашли ещё две гробницы. В одной была захоронена женщина, которая жила примерно 2900 лет назад. В другой находились останки двух жрецов, похороненных в 600 году до нашей эры.

Археологический памятник Пакопампа расположен на высоте 2140 метров над уровнем моря. Его название означает «Равнина, где пасутся альпака». Комплекс храмов здесь появился 3200 лет назад. На культуру Пакопампы повлияли цивилизации Чавин и Кахамарка.

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Первые раскопки здесь прошли в 30-х годах прошлого века. В 70-м они возобновились и с тех пор не прекращаются. Последние 17 лет вместе с перуанскими учёными работают японские археологи.

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