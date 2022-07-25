Пожар в подпольном цеху в жилом доме в Лиме: пятеро погибших

В Лиме – столице Перу – в результате пожара погибли люди. Всему виной стала подпольная мастерская..
Дата загрузки: 2022-07-25
В Лиме – столице Перу – в результате пожара погибли люди. Всему виной стала подпольная мастерская по производству фейерверков. Цех располагался прямо в жилом доме. Именно в нём произошло возгорание.
[Соня Ортис, должностное лицо района Ате]:
«В помещении жилого дома работала подпольная несанкционированная мастерская по производству фейерверков».
[Джованни Джакоме, пожарный]:
«Мы обнаружили тела пятерых человек, в том числе – девочки, которая, по всей видимости, жила в этом доме».
[погорелец]:
«Мы потеряли всё. Семья соседей тоже потеряла всё. Три семьи лишились целого дома».
На время поисково-спасательной операции в квартале отключили электричество, чтобы избежать возможных взрывов в подпольном цеху. Власти обещают провести расследование.
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