Старое кладбище раскрывает роль евреев в истории Боснии

Эти 3850 надгробий молчаливо хранят историю еврейской общины Боснии. Старому кладбищу с видом на Сараево сотни..
Дата загрузки: 2022-09-13
Когда Сараево было под властью Османской империи, там поселились евреи-сефарды, изгнанные из Испании и Португалии. С тех пор они хоронят здесь своих соотечественников.
В 2018 году кладбище площадью около 31 тысячи квадратных метров объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[Якоб Финчи, глава еврейской общины Боснии]:
«Старейшее надгробие датируется 1650 годом. Это могила раввина. По нашим наблюдениям, здесь это самая старая надгробная плита».
Самые ранние надгробия называют стечками. В таком стиле в то время плиты делали в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории и Сербии.
[Якоб Финчи, глава еврейской общины Боснии]:
«Евреи увидели стечки, узнали, что так местные жители помечали могилы умерших. Они начали делать такие же надгробия, чтобы они сохранились на сотни и сотни лет».
В конце XIX века, с прибытием в Сараево евреев-ашкенази, вместо надгробий из более дорогого камня и с большим количеством украшений стали делать простые.
На кладбище появились ворота, часовня, фонтан и ограда по периметру, большой склеп, а также четыре мемориала.
Здесь покоятся многие выдающиеся члены местной еврейской общины, которые занимались бизнесом, образованием, наукой, искусством и культурой.
В то время как страна остается этнически раздёленной и бедной, последние 17 лет смотрителем старого еврейского кладбища в Сараево работает мусульманин Сефко Корман.
[Сефко Корман, смотритель кладбища]:
«Многие иностранцы, которые приезжают на это кладбище со всего мира, удивляются, когда слышат, что я мусульманин, но я всегда говорю им, что здесь живут нормальные люди».
Он добавляет, что счастлив поддерживать и защищать важный памятник страны.
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