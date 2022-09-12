Старое кладбище раскрывает роль евреев в истории Боснии

Эти 3850 надгробий молчаливо хранят историю еврейской общины Боснии. Старому кладбищу с видом на Сараево сотни..

Эти 3850 надгробий молчаливо хранят историю еврейской общины Боснии. Старому кладбищу с видом на Сараево сотни лет. И оно показывает, какую роль сыграл еврейский народ в многоконфессиональной жизни страны и какой вклад внёс в культуру.

Когда Сараево было под властью Османской империи, там поселились евреи-сефарды, изгнанные из Испании и Португалии. С тех пор они хоронят здесь своих соотечественников.

В 2018 году кладбище площадью около 31 тысячи квадратных метров объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Якоб Финчи, глава еврейской общины Боснии]:

«Старейшее надгробие датируется 1650 годом. Это могила раввина. По нашим наблюдениям, здесь это самая старая надгробная плита».

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Самые ранние надгробия называют стечками. В таком стиле в то время плиты делали в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории и Сербии.

[Якоб Финчи, глава еврейской общины Боснии]:

«Евреи увидели стечки, узнали, что так местные жители помечали могилы умерших. Они начали делать такие же надгробия, чтобы они сохранились на сотни и сотни лет».

В конце XIX века, с прибытием в Сараево евреев-ашкенази, вместо надгробий из более дорогого камня и с большим количеством украшений стали делать простые.

На кладбище появились ворота, часовня, фонтан и ограда по периметру, большой склеп, а также четыре мемориала.

Здесь покоятся многие выдающиеся члены местной еврейской общины, которые занимались бизнесом, образованием, наукой, искусством и культурой.

В то время как страна остается этнически раздёленной и бедной, последние 17 лет смотрителем старого еврейского кладбища в Сараево работает мусульманин Сефко Корман.

[Сефко Корман, смотритель кладбища]:

«Многие иностранцы, которые приезжают на это кладбище со всего мира, удивляются, когда слышат, что я мусульманин, но я всегда говорю им, что здесь живут нормальные люди».

Он добавляет, что счастлив поддерживать и защищать важный памятник страны.

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