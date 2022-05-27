Либерийский городок привлекает сёрферов своими идеальными волнами

Меньше десяти лет понадобилось, чтобы сёрфинг завоевал сердца почти всех жителей этого либерийского городка Робертспорт. А..
Дата загрузки: 2022-05-27
Сейчас здесь проходят ежегодные городские соревнования по сёрфингу. Участвуют и спортсмены из других стран.
[Энди Дэвис, сёрфер из ЮАР]:
«Волны невероятные, мирового класса».
Энди Дэвис приехал из ЮАР. Он вместе с сотрудниками благотворительной организации раздаёт доски для сёрфинга в Либерии, в том числе и здесь, в Робертспорте.
[Энди Дэвис, сёрфер из ЮАР]:
«Особенности Робертспорта поднимают его на вершину мира. Надеюсь, этот город будет расти и развиваться благодаря сёрфингу».
В Робертспорте узнали о сёрфинге от сотрудников международных благотворительных организаций. Те часто ловили волну рядом с песчаными пляжами, а потом учили кататься местных жителей.
[Муса Шеннон, владелец отеля]:
«Сёрфинг помог нам. Он принёс нам большую известность и международное признание, привлёк к нам внимание. Он также позволил городской молодёжи проявить себя в спорте, о котором раньше здесь и не знали».
Либерия нет так давно пережила кровопролитную гражданскую войну, потом – эпидемию лихорадки Эбола, а затем – пандемию коронавируса. Сейчас страна понемногу оживает. В Робертспорте планируют развивать туристический сектор, чтобы привлечь сёрферов не только из Африки, но и с других континентов.
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