Либерийский городок привлекает сёрферов своими идеальными волнами

Меньше десяти лет понадобилось, чтобы сёрфинг завоевал сердца почти всех жителей этого либерийского городка Робертспорт. А..

Меньше десяти лет понадобилось, чтобы сёрфинг завоевал сердца почти всех жителей этого либерийского городка Робертспорт. А идеальные волны теперь привлекают сюда сёрферов со всей страны и даже из-за рубежа.

Сейчас здесь проходят ежегодные городские соревнования по сёрфингу. Участвуют и спортсмены из других стран.

[Энди Дэвис, сёрфер из ЮАР]:

«Волны невероятные, мирового класса».

Энди Дэвис приехал из ЮАР. Он вместе с сотрудниками благотворительной организации раздаёт доски для сёрфинга в Либерии, в том числе и здесь, в Робертспорте.

[Энди Дэвис, сёрфер из ЮАР]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В Робертспорте узнали о сёрфинге от сотрудников международных благотворительных организаций. Те часто ловили волну рядом с песчаными пляжами, а потом учили кататься местных жителей.

[Муса Шеннон, владелец отеля]:

«Сёрфинг помог нам. Он принёс нам большую известность и международное признание, привлёк к нам внимание. Он также позволил городской молодёжи проявить себя в спорте, о котором раньше здесь и не знали».

Либерия нет так давно пережила кровопролитную гражданскую войну, потом – эпидемию лихорадки Эбола, а затем – пандемию коронавируса. Сейчас страна понемногу оживает. В Робертспорте планируют развивать туристический сектор, чтобы привлечь сёрферов не только из Африки, но и с других континентов.

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