Фрески на стенах и потолке, позолота и лепнина. Этот общественный туалет в одном из небольших австралийских..

Австралийский городок утверждает, что у него – лучший в стране общественный туалет

Фрески на стенах и потолке, позолота и лепнина. Этот общественный туалет в одном из небольших австралийских городов называют «Цистернской капеллой».

Недавно тут провели капитальный ремонт. Теперь местные власти утверждают, что эта уборная – лучшая в Австралии.

Для проекта создали специальный комитет. Его глава говорит, что добилась финансовой поддержки от местного правительства.

[Нэнси Бейтс, глава комитета «Цистернской капеллы»]:

«Я сказала, что хочу лучшие туалеты в Австралии, возможно, в мире, самые изысканные; Я хочу люстры и свежие цветы».

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И хотя этот туалет больше похож на музей, он полностью функционален, и им может воспользоваться любой желающий.

[Нэнси Бейтс, глава комитета «Цистернской капеллы»]:

«Конечно! Это полный восторг».

Музыка и звуки щебетания птиц создают успокаивающую атмосферу.

Проект стал возможностью поработать для художника Гарри.

Говорит, что это была странная, но полезная работа.

[Гари Мэдден, художник]:

«Глядя на результат и улыбки людей, которые побывали здесь, я понял, что это потрясающе».

Впрочем, есть сомнения, что этот туалет – лучший в Австралии. Просто город пытается убедить больше туристов остановиться здесь и потратить несколько долларов в местных магазинах.

Хотя обычно люди всеми силами пытаются избежать общественных туалетов, поскольку они не всегда чистые, здесь проблема другая. Администрация ратуши опасается, что посетителей будет слишком много.

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