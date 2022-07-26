Дом-перевёртыш в Англии привлекает любителей необычных фото

Постоять на потолке, опираясь рукой на кровать, стул или кресло, или вообще без опоры. Здесь акробатические..
Дата загрузки: 2022-07-26
Постоять на потолке, опираясь рукой на кровать, стул или кресло, или вообще без опоры. Здесь акробатические трюки по плечу каждому. Такой перевёрнутый дом стоит в Брайтоне на юге Англии. В туристический сезон поток гостей не иссякает.
Вместимость ограниченная. На осмотр и фотографии даётся 20 минут. Вход стоит пять фунтов стерлингов.
[Джек Уолтер, куратор выставки]:
«Люди заходят и делают очень много хороших снимков, и им это нравится. Наша реклама – это публикации в социальных сетях».
Дом построен под небольшим наклоном. Из-за этого внутри немного теряется ориентация, но ненадолго. Освоившись, гости дают волю фантазии и фотографируются в самых необычных позах.
[гостья перевёрнутого дома]:
«Когда делаешь снимок, а потом переворачиваешь его, результат получается интересным. Это классный аттракцион, сюда стоит прийти».
[гостья перевёрнутого дома]:
«Я не ожидала, что буду заниматься аэробикой и гимнастикой в Брайтоне. Я приехала сюда хорошо провести день, и мне здесь очень понравилось».
Первый перевёрнутый дом в Великобритании построили в 2018 году в городе Борнмут. Потом такие аттракционы появились в Брайтоне, Лондоне, Грейт-Ярмуте и других местах.
Дома-перевёртыши есть в разных странах, включая Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Объединённые Арабские Эмираты.
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