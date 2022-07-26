Дом-перевёртыш в Англии привлекает любителей необычных фото

Постоять на потолке, опираясь рукой на кровать, стул или кресло, или вообще без опоры. Здесь акробатические..

Постоять на потолке, опираясь рукой на кровать, стул или кресло, или вообще без опоры. Здесь акробатические трюки по плечу каждому. Такой перевёрнутый дом стоит в Брайтоне на юге Англии. В туристический сезон поток гостей не иссякает.

Вместимость ограниченная. На осмотр и фотографии даётся 20 минут. Вход стоит пять фунтов стерлингов.

[Джек Уолтер, куратор выставки]:

«Люди заходят и делают очень много хороших снимков, и им это нравится. Наша реклама – это публикации в социальных сетях».

Дом построен под небольшим наклоном. Из-за этого внутри немного теряется ориентация, но ненадолго. Освоившись, гости дают волю фантазии и фотографируются в самых необычных позах.

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[гостья перевёрнутого дома]:

«Когда делаешь снимок, а потом переворачиваешь его, результат получается интересным. Это классный аттракцион, сюда стоит прийти». [гостья перевёрнутого дома]:

«Я не ожидала, что буду заниматься аэробикой и гимнастикой в Брайтоне. Я приехала сюда хорошо провести день, и мне здесь очень понравилось».

Первый перевёрнутый дом в Великобритании построили в 2018 году в городе Борнмут. Потом такие аттракционы появились в Брайтоне, Лондоне, Грейт-Ярмуте и других местах.

Дома-перевёртыши есть в разных странах, включая Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Объединённые Арабские Эмираты.

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