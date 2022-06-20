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Найденные в амазонских джунглях тела принадлежат британскому журналисту и его коллеге

Найденные в амазонских джунглях тела принадлежат британскому журналисту и его коллеге

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что в амазонских джунглях нашли тела британского журналиста и его местного..

Дата загрузки: 2022-06-20

Найденные в амазонских джунглях тела принадлежат британскому журналисту и его коллеге
Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что в амазонских джунглях нашли тела британского журналиста и его местного коллеги, которые пропали около двух недель назад.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:
«Я хотел бы, чтобы людей нашли живыми. Однако обнаружили тела англичанина и бразильца».

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что останки принадлежат британцу Дому Филлипсу и бразильцу Бруну Перейре. По данным полиции, мужчин застрелили охотничьими патронами. При этом в Перейру произвели три выстрела: один в голову и два в грудь и живот. В Филлипса был один выстрел.

Британец работал внештатным репортёром для Guardian и Washington Post. Вместе с Перейрой они собирали информацию для книги об изолированных племенах амазонских джунглей.

Его коллега Перейра был экспертом по аборигенным племенам региона. Раньше возглавлял федеральное агентство, которое курировало коренные народы.

Филлипс и Перейра исчезли 5 июня, когда вместе путешествовали по джунглям на лодке. Это дело вызвало большой резонанс в мире.

Полиция арестовала рыбака Амарилду да Косту Оливейру, который признался в убийстве двух мужчин. Также задержан его брат и неназванный третий подозреваемый.

Между тем, десятки людей собрались в Сан-Паулу, чтобы выразить протест против убийства мужчин. В акции участвуют местные и коренные жители. Держат плакаты с надписями, призывающими к справедливости.

По данным полиции, убийцы действовали в одиночку. Однако люди с этим не согласны. Они утверждают, что в регионе действует организованная преступная группировка, которая занимается контрабандой наркотиков.

Кроме того, Перейра активно выступал против незаконной вырубки лесов в регионе.
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