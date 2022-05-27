Северная Корея проверяет воду в реках, чтобы остановить COVID

Первая официальная вспышка COVID-19 в Северной Корее набирает обороты. Центральное телеграфное агентство недавно показало видео, на..

Первая официальная вспышка COVID-19 в Северной Корее набирает обороты. Центральное телеграфное агентство недавно показало видео, на котором работники системы здравоохранения столицы в защитных костюмах отправляются на задание с контейнерами для тестов на коронавирус.

Кроме того, замначальника противоэпидемического центра Пхеньяна сказал, что городские власти провели проверку качества воды в двух реках. Так они хотят гарантировать безопасность и гигиену питьевой воды и предотвратить распространение COVID-19. Как грязная вода и воздух могут повлиять на распространение коронавируса, агентство не сообщило.

[Чо Чол Ын, замначальника Противоэпидемического центра Пхеньяна]:

«Мы проверяем речную воду, включая реки Тэдон и Потонг, а также воздух и сточные воды, чтобы полностью предотвратить распространение COVID-19».

Северная Корея признала вспышку коронавируса только в середине мая. Это произошло впервые более чем за два года пандемии. Аналитики считают, что система здравоохранения страны может не справиться с наплывом больных.

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При этом лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что власти будут применять в отношении коронавируса максимально жёсткий карантинный протокол. Так, он распорядился усилить пограничный контроль, а также полностью изолировать регионы, где наблюдаются очаги вспышки.

Некоторые районы Пхеньяна уже полностью оцеплены.

Люди в панике скупают товары первой необходимости.

Напомним, в начале 2020 года Северная Корея полностью закрыла границы, чтобы предотвратить эпидемию. С тех пор страна до недавнего времени не сообщала ни об одном случае COVID.

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