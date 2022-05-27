Учёные проверяют, как мозг реагирует на шестой палец

Японские исследователи решили проверить, как мозг человека отреагирует на новый орган. Специально для этого они создали..
Дата загрузки: 2022-05-27
Сначала четыре датчика на предплечье анализируют электрические сигналы от мышц. Затем их передают на двигатель управления робопальцем.
[Ёити Мияваки, профессор Университета электрокоммуникаций]:
«Мы знаем, что можем двигать собственным телом с помощью мозга, но когда формируется новая часть тела, может ли мозг адаптироваться? Мы подумали, что это интересный вопрос. Мы решили проверить, как мозг примет шестой палец, и будет ли он использовать его».
В первую очередь проверяют реакцию мозга. Но также смотрят, как шестой палец может помочь в повседневной жизни. Например, с ним можно быстрее набирать текст на компьютере. А ещё в руку поместится больше предметов.
Учёные уже мечтают, что подобные технологии в будущем помогут не только людям с инвалидностью.
[Ёити Мияваки, профессор Университета электрокоммуникаций]:
«Если такие технологии будут развиваться, люди смогут свободно конструировать свои тела. Определения «нормальность» больше не будет».
Технологию разработали совместно исследователи из Университета электрокоммуникаций Японии и Французского национального центра научных исследований. Проект основали ещё в 2016 году.
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