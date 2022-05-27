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Учёные проверяют, как мозг реагирует на шестой палец

Учёные проверяют, как мозг реагирует на шестой палец

Японские исследователи решили проверить, как мозг человека отреагирует на новый орган. Специально для этого они создали..

Дата загрузки: 2022-05-27

Учёные проверяют, как мозг реагирует на шестой палец
Японские исследователи решили проверить, как мозг человека отреагирует на новый орган. Специально для этого они создали роботизированный шестой палец. Его крепят рядом с мизинцем.

Сначала четыре датчика на предплечье анализируют электрические сигналы от мышц. Затем их передают на двигатель управления робопальцем.

[Ёити Мияваки, профессор Университета электрокоммуникаций]:
«Мы знаем, что можем двигать собственным телом с помощью мозга, но когда формируется новая часть тела, может ли мозг адаптироваться? Мы подумали, что это интересный вопрос. Мы решили проверить, как мозг примет шестой палец, и будет ли он использовать его».

В первую очередь проверяют реакцию мозга. Но также смотрят, как шестой палец может помочь в повседневной жизни. Например, с ним можно быстрее набирать текст на компьютере. А ещё в руку поместится больше предметов.

Учёные уже мечтают, что подобные технологии в будущем помогут не только людям с инвалидностью.

[Ёити Мияваки, профессор Университета электрокоммуникаций]:
«Если такие технологии будут развиваться, люди смогут свободно конструировать свои тела. Определения «нормальность» больше не будет».

Технологию разработали совместно исследователи из Университета электрокоммуникаций Японии и Французского национального центра научных исследований. Проект основали ещё в 2016 году.
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