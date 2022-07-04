Разряженные ослы прошлись по улицам колумбийского городка

Настоящий карнавал для осликов устроили в колумбийском городке Моникира. Трудолюбивые животные вышагивают по улицам в самых..
Дата загрузки: 2022-07-05
Настоящий карнавал для осликов устроили в колумбийском городке Моникира. Трудолюбивые животные вышагивают по улицам в самых разнообразных нарядах. Своеобразное дефиле сопровождается музыкой и танцами.
Так колумбийцы ежегодно благодарят вьючных животных за их труд.
[туристка]:
«Это традиция. Многие хотят участвовать в празднике, и я в том числе. Мне всегда хочется приехать на фестиваль, поскольку я чту традиции предков».
Пока ослики шествуют по городу, люди проверяют свои лёгкие. После парада начинается конкурс. Его участники соревнуются в подражании ослиному рёву.
Моникира входит в департамент Бояка. На сельском хозяйстве держится вся экономика региона. Ну а ослики – главные помощники на полях.
Фестиваль, посвящённый фермерам и ослам, проходит и в других городах Колумбии.
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