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Разряженные ослы прошлись по улицам колумбийского городка

Разряженные ослы прошлись по улицам колумбийского городка

Настоящий карнавал для осликов устроили в колумбийском городке Моникира. Трудолюбивые животные вышагивают по улицам в самых..

Дата загрузки: 2022-07-05

Разряженные ослы прошлись по улицам колумбийского городка

Настоящий карнавал для осликов устроили в колумбийском городке Моникира. Трудолюбивые животные вышагивают по улицам в самых разнообразных нарядах. Своеобразное дефиле сопровождается музыкой и танцами.

Так колумбийцы ежегодно благодарят вьючных животных за их труд.

[туристка]:
«Это традиция. Многие хотят участвовать в празднике, и я в том числе. Мне всегда хочется приехать на фестиваль, поскольку я чту традиции предков».

Пока ослики шествуют по городу, люди проверяют свои лёгкие. После парада начинается конкурс. Его участники соревнуются в подражании ослиному рёву.

Моникира входит в департамент Бояка. На сельском хозяйстве держится вся экономика региона. Ну а ослики – главные помощники на полях.

Фестиваль, посвящённый фермерам и ослам, проходит и в других городах Колумбии.
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