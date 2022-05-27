Бразильцы помогают инвалидам-колясочникам путешествовать

Десять лет назад бразилец Андерсон Карлуш попал под пули грабителей и с тех пор прикован к..
Дата загрузки: 2022-05-27
Такую возможность ему дала команда добровольцев. Эти люди объединились, чтобы помогать инвалидам-колясочникам бывать на природе.
[Андерсон Карлуш, инвалид]:
«Это лучшее проявление сочувствия. Я вижу его в каждом человеке в этой команде. И хотя мои ноги не действуют, эти люди помогают мне бывать там, куда я хотел бы пойти. И это здорово».
Волонтёры объединились в прошлом году. По сути, это группа друзей. И она также привлекает к своему проекту своих знакомых.
[Леандру, волонтёр]:
«Мы считаем, что каждый заслуживает того, чтобы бывать там, куда способны добраться люди».
Сейчас в команде уже более 120 человек. Каждый выполняет свою задачу. Некоторые создают специальные инвалидные коляски для путешествий по горной местности.
[Алешандре, волонтёр]:
«Разработка идёт постепенно. Если мы возвращаемся из похода с какой-то проблемой, то пытаемся сделать что-то новое, чтобы усовершенствовать коляску. Такова наша цель – совершенствоваться, чтобы дать людям возможность бывать в разных местах».
Волонтёры строят самые разнообразные маршруты для путешествий. Один из них включает в себя восхождение на гору Сахарная голова. Это достопримечательность Рио. Её высота – почти 400 метров.
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