Умеют ли пауки спать как птицы, звери или даже человек? Уверенного ответа пока нет, но энтомологи..

Умеют ли пауки спать как птицы, звери или даже человек? Уверенного ответа пока нет, но энтомологи из Лондонского зоопарка считают, что скоро смогут узнать это наверняка.

Всё благодаря паукам-прыгунам. Они умнее своих собратьев, и видят намного лучше.

[Джейми Митчелл, энтомолог]:

«Их назвали прыгунами, потому что во время охоты они прыгают на свою добычу из засады. Другие виды пауков будут ждать, пока добыча не подойдёт к ним, а эти выходят, ищут и сами прыгают на жертву».

Пауки-прыгуны умеют вращать сетчаткой, чтобы направлять взгляд на нужное место. У взрослых особей это заметить сложно. Зато молодые обычно имеют полупрозрачные тела, что позволяет изучить их зрительную функцию.

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Учёные заметили, что ночью прыгуны зависают, оставаясь на месте до утра. Возможно, они видят сны.

[Даниэла Ресслер, энтомолог]:

«Мы обнаружили, что пауки-прыгуны демонстрируют что-то вроде состояния быстрого сна. Это означает, что у них есть всплески активности в течение ночи. И мы видим подёргивания и неконтролируемые движения лапок вместе с движениями сетчатки».

Такие движения часто можно увидеть у собак, которые как бы бегают во сне.

[Даниэла Ресслер, энтомолог]:

«Я лично думаю, им снятся сны, но это трудно доказать научно. Вряд ли у них есть стадия глубокого сна. Но мы обнаружили, что они спят. Возможно, мы сможем это доказать».

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