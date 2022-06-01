От баристы до строителя: роботы Сингапура выходят на работу

От геодезиста на стройплощадке до андроида, сканирующего книжные полки в библиотеке. Всё больше профессий в Сингапуре..
Дата загрузки: 2022-06-01
В городе-государстве с населением в 5,6 миллиона человек с начала локдаунов и по сентябрь 2021 года стало значительно меньше рабочих мигрантов. Почти на 240 тысяч. А Сингапур очень зависит от иностранной рабочей силы. Особенно в сфере услуг, гостиничного бизнеса и строительства.
Вот робот-собака «Спот» пробирается по грязи и гравию, чтобы проверить ход строительства.
А этот робот помогает сканировать книги в библиотеке и анализировать другую информацию.
[Ли И Фуан, сотрудница Национальной библиотеки]:
«Персоналу не нужно читать номера один за другим на полке, и это уменьшает рутинные и трудоемкие задачи, поскольку мы не можем справиться с растущими затратами на рабочую силу».
А одна и сетей отелей потратила на высокотехнологичные сенсоры и роботов почти 100 тысяч долларов. Так, в 40 гостиницах работают андроиды-уборщики, а также уничтожители насекомых.
Впрочем, не всем нравится, что капуччино в кафе им делает робот-бариста.
[посетитель кафе]:
«Мы всегда хотим иметь какое-то человеческое взаимодействие во всём, и еда – очень важная часть. Поэтому всякий раз, когда заказываем еду, хотелось бы взаимодействовать с человеком».
Сингапур занимает второе место в мире по числу роботов в обрабатывающей промышленности. Лидирует Южная Корея. А пятёрку лидеров замыкают Япония, Германия и Швеция.
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