Болельщикам на этом бейсбольном матче в Японии больше не нужно пропускать игру, если они проголодались. Вместо..

Еду прямо на стадионе теперь можно заказать через приложение в Японии

Болельщикам на этом бейсбольном матче в Японии больше не нужно пропускать игру, если они проголодались.

Вместо того чтобы стоять в очереди, они могут заказать еду в приложении.

Услугу запустили недавно. Она первая в своём роде в Японии и стала результатом сотрудничества компании Eagles и японского Uber Eats.

Болельщики делают заказ через приложение и получают уведомление, когда еда готова. Затем забирают заказ в специально обозначенных местах.

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[Хироми Ивасаки, любитель бейсбола]:

«Чувствую себя неудачником, когда слышу приветствия на поле, стоя в очереди. Поэтому приятно иметь возможность вернуться на своё место и быстро поесть». [Юя Судзуки, любитель бейсбола]:

«Думаю, что это отличная услуга, потому что я могу получить свой заказ не стоя в очереди, и таким образом больше сосредоточиться на игре».

Управляющий директор Uber Japan говорит, что подобные услуги уже есть на американских стадионах.

[Сатоси Ории, управляющий директор Uber Japan]:

«Я узнал, что Uber America запустила сервис под названием Mobile Ordering на бейсбольных стадионах. Вот почему мы предложили это сотрудничество сервисов».

В США заказать еду прямо во время игры можно в том числе на стадионах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне.

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