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Еду прямо на стадионе теперь можно заказать через приложение в Японии

Еду прямо на стадионе теперь можно заказать через приложение в Японии

Болельщикам на этом бейсбольном матче в Японии больше не нужно пропускать игру, если они проголодались. Вместо..

Дата загрузки: 2022-09-05

Еду прямо на стадионе теперь можно заказать через приложение в Японии
Болельщикам на этом бейсбольном матче в Японии больше не нужно пропускать игру, если они проголодались.

Вместо того чтобы стоять в очереди, они могут заказать еду в приложении.

Услугу запустили недавно. Она первая в своём роде в Японии и стала результатом сотрудничества компании Eagles и японского Uber Eats.

Болельщики делают заказ через приложение и получают уведомление, когда еда готова. Затем забирают заказ в специально обозначенных местах.

[Хироми Ивасаки, любитель бейсбола]:
«Чувствую себя неудачником, когда слышу приветствия на поле, стоя в очереди. Поэтому приятно иметь возможность вернуться на своё место и быстро поесть».

[Юя Судзуки, любитель бейсбола]:
«Думаю, что это отличная услуга, потому что я могу получить свой заказ не стоя в очереди, и таким образом больше сосредоточиться на игре».

Управляющий директор Uber Japan говорит, что подобные услуги уже есть на американских стадионах.

[Сатоси Ории, управляющий директор Uber Japan]:
«Я узнал, что Uber America запустила сервис под названием Mobile Ordering на бейсбольных стадионах. Вот почему мы предложили это сотрудничество сервисов».

В США заказать еду прямо во время игры можно в том числе на стадионах в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне.
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