Первый за пять лет визит лидера КНР Си Цзиньпина в Гонконг показал, насколько город изменился за..

«Город уже не узнать»: как Гонконг изменился за последние пять лет

Первый за пять лет визит лидера КНР Си Цзиньпина в Гонконг показал, насколько город изменился за последнее время.

Местные власти направили на охрану порядка огромное число полицейских, заблокировав дороги и воздушное пространство. В итоге в Гонконге впервые отмечали передачу региона под управление КНР без протестов, критики со стороны оппозиции и выражения народного недовольства.

Активист и политолог Сэмюэль Чу говорит, что теперь происходит полное подавление любых публичных проявлений инакомыслия.

[Сэмюэль Чу, активист и политолог]:

«Когда я думаю о Гонконге, то понимаю, что этот город уже не узнать. Даже пять лет назад можно было бы ожидать, что 1 июля пройдёт марш (оппозиции). Раньше это всегда был день протестов».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Великобритания вернула Гонконг под управление Пекина 1 июля 1997 года. Компартия Китая обещала региону широкую автономию, неограниченные права человека и независимость судебной системы по крайней мере до 2047 года.

Критики говорят, что это были лишь обещания, и что город всё больше превращается в подобие материкового Китая. Так, после массовых продемократических протестов в 2019 году в Гонконге приняли радикальный закон о национальной безопасности. Он позволяет арестовать любого по размытым обвинениям в терроризме или связях с иностранными силами. Максимальный срок наказания – пожизненный.

Сам активист говорит, что его также разыскивают силы нацбезопасности с июля 2020 года. Впрочем, он считает, что оппозиционное движение Гонконга полностью подавить будет непросто.

[Сэмюэль Чу, активист и политолог]:

«Думаю, уровень безопасности напрямую отражает неуверенность Си Цзиньпина в отношении того, что по-прежнему представляет собой Гонконг. Несмотря на полное отсутствие публичных демонстраций».

Аналитики уверены, что почти все составляющие открытого общества находятся под угрозой. Среди них университеты, средние школы и СМИ.

[Майкл Дэйвис, эксперт по конституционному праву]:

«Просто представьте себе аналогичные жёсткие меры в Нью-Йорке или Лондоне. Я имею в виду, что многие годы Гонконг был одним из самых свободных и открытых обществ в Азии. Но теперь там происходит подавление».

Стоит отметить, что на пост главы администрации региона и раньше назначали ставленников Пекина. Однако массовые протесты всегда оставались для гонконгцев рычагом давления на власти.

Короткая ссылка на эту страницу: