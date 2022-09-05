Это самая старая в мире черепаха с двумя головами. Ей исполнилось 25 лет. Она живёт в..

Самой старой в мире двухголовой черепахе исполнилось 25 лет

Это самая старая в мире черепаха с двумя головами. Ей исполнилось 25 лет. Она живёт в Музее естественной истории в Женеве. Рептилию зовут Янус. Это имя ей дали в честь двуликого бога в древнеримской мифологии.

За черепахой заботливо ухаживают: кормят органической пищей, чистят панцирь и дважды в день делают ванночки с зелёным чаем и ромашкой. Также она регулярно совершает прогулки, иногда под музыку. Кроме того, для черепахи на заказ сделали скейтборд.

У Януса две головы, два сердца и две пары лёгких. Под одним панцирем уживаются две личности.

[Анжелика Бургуэн, сотрудница музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я заметила, что правая голова любопытнее, бодрее и с сильнее выраженной индивидуальностью. Левая голова пассивнее и больше ест».

Двухголовые черепахи долго не живут в дикой природе, поскольку не могут спрятать обе головы в панцирь и укрыться от хищников. Но Янусу никакая опасность не грозит.

Короткая ссылка на эту страницу: