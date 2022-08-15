60 тыс. человек пробежали 14 километров по улицам Сиднея

60 тысяч человек стартуют в центре Сиднея. После двухлетнего перерыва здесь снова проходит массовый забег City2Surf...

60 тысяч человек стартуют в центре Сиднея. После двухлетнего перерыва здесь снова проходит массовый забег City2Surf. В соревнованиях участвуют как профессионалы, так и любители.

Спортсмены должны пробежать 14 километров. Маршрут начинается в деловом районе города и заканчивается на пляже Бонди.

[участник забега]:

«Это впечатляет. Всё пройдёт хорошо. Погода хорошая, прохладно, дождя нет». [участница забега]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В последний раз я участвовала в этом забеге в 2008 году. Я прилетела на соревнования из Голд-Коста, так что я очень взволнована».

Забег City2Surf проводится уже 51 год. В первый раз было только 2000 участников, большинство из которых были профессиональными спортсменами. Со временем мероприятие стало очень популярным. В 2010 году в нём участвовали 80 тысяч человек.

Все средства, собранные организаторами, идут на благотворительность.

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