fb pixel
Телеканал NTD

60 тыс. человек пробежали 14 километров по улицам Сиднея

60 тыс. человек пробежали 14 километров по улицам Сиднея

60 тысяч человек стартуют в центре Сиднея. После двухлетнего перерыва здесь снова проходит массовый забег City2Surf...

Дата загрузки: 2022-08-15

60 тыс. человек пробежали 14 километров по улицам Сиднея
60 тысяч человек стартуют в центре Сиднея. После двухлетнего перерыва здесь снова проходит массовый забег City2Surf. В соревнованиях участвуют как профессионалы, так и любители.

Спортсмены должны пробежать 14 километров. Маршрут начинается в деловом районе города и заканчивается на пляже Бонди.

[участник забега]:
«Это впечатляет. Всё пройдёт хорошо. Погода хорошая, прохладно, дождя нет».

[участница забега]:

«В последний раз я участвовала в этом забеге в 2008 году. Я прилетела на соревнования из Голд-Коста, так что я очень взволнована».

Забег City2Surf проводится уже 51 год. В первый раз было только 2000 участников, большинство из которых были профессиональными спортсменами. Со временем мероприятие стало очень популярным. В 2010 году в нём участвовали 80 тысяч человек.

Все средства, собранные организаторами, идут на благотворительность.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...