60 тыс. человек пробежали 14 километров по улицам Сиднея

60 тысяч человек стартуют в центре Сиднея. После двухлетнего перерыва здесь снова проходит массовый забег City2Surf...
Дата загрузки: 2022-08-15
Спортсмены должны пробежать 14 километров. Маршрут начинается в деловом районе города и заканчивается на пляже Бонди.
[участник забега]:
«Это впечатляет. Всё пройдёт хорошо. Погода хорошая, прохладно, дождя нет».
[участница забега]:
«В последний раз я участвовала в этом забеге в 2008 году. Я прилетела на соревнования из Голд-Коста, так что я очень взволнована».
Забег City2Surf проводится уже 51 год. В первый раз было только 2000 участников, большинство из которых были профессиональными спортсменами. Со временем мероприятие стало очень популярным. В 2010 году в нём участвовали 80 тысяч человек.
Все средства, собранные организаторами, идут на благотворительность.
Короткая ссылка на эту страницу: