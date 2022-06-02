Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» выставят на аукцион Christie's в Лондоне. Оно считается..

Редкую книгу о Гарри Поттере выставят на аукцион за $250 тыс.

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» выставят на аукцион Christie’s в Лондоне. Оно считается редким, поскольку вышло тиражом всего в 500 экземпляров. Книгу напечатали в 97-м году.

300 экземпляров были отправлены в библиотеки. Остальные поступили в продажу. В книгах есть несколько опечаток. В последующих изданиях их исправили.

[Марк Уилтшир, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Например, на задней обложке в слове «философский», которое довольно важное, есть ошибка. Там нет второго «о». Также на 53-й странице в списке предметов, которые ученикам предлагают взять с собой в Хогвартс, словосочетание «одна палочка» повторяется дважды».

В книге, которую выставят на торги, есть памятная надпись и автограф писательницы. Это делает лот ещё ценнее. Его стартовая цена – 250 тысяч долларов.

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[Марк Уилтшир, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Цена очень зависит от состояния предмета. Эта книга как новая. Очень хороший экземпляр. Книги в подобном состоянии продавались по 200 тысяч фунтов стерлингов. В прошлом году на аукционе в США за один экземпляр выручили более 400 тысяч долларов, и там не было автографа».

Аукционисты ожидают, что книга привлечёт внимание молодых коллекционеров.

Серию романов о Гарри Поттере написала британка Джоан Роулинг. Они переведены на 80 языков. По всему миру продано более полумиллиона книг о приключениях юного волшебника.

Компания Warner Bros. экранизировала романы, сняв серию из восьми фильмов. Она стала одной из самых прибыльных в истории кинематографа.

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