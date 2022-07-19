Более 10 погибших: автобус упал с моста в Индии

Драматичное ДТП в центральной Индии. Автобус упал с моста в реку Нармада. Инцидент произошёл в округе..
Дата загрузки: 2022-07-20
Драматичное ДТП в центральной Индии. Автобус упал с моста в реку Нармада. Инцидент произошёл в округе Дхар штата Мадхья-Прадеш.
На момент трагедии в автобусе было около 55 пассажиров. Люди ехали из центрального города Индаур в западную Пуну.
Как сообщается, на мосту водитель потерял управление. Есть погибшие. На месте продолжают работать спасатели.
[Нароттам Мишра, министр внутренних дел Мадхья-Прадеш]:
«Мы расследуем, что случилось на мосту – отказали тормоза или рулевое управление. Автобус упал в реку. 15 человек спасли, двенадцать спасти не удалось».
Индийские дороги – среди самых смертоносных в мире. Машины здесь часто старые, водители обучены плохо, состояние дорог плачевное, и за всем этим почти никто не следит.
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