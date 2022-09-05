Резня в общине канадских индейцев: 10 погибли, 15 пострадали

В Канаде разыскивают двоих человек, которые устроили массовую резню в провинции Саскачеван. Не менее десяти человек..

В Канаде разыскивают двоих человек, которые устроили массовую резню в провинции Саскачеван. Не менее десяти человек погибли, около 15 пострадали.

Полиция уже назвала имена нападавших. Это Дэмиен и Майлз Сандерсон. Пока неизвестно, братья ли они. Им удалось скрыться. Поиски ведутся по всей провинции, а также в нескольких соседних.

[Ронда Блэкмор, пресс-секретарь полиции Саскачевана]:

«На данном этапе нашего расследования мы считаем, что некоторых жертв подозреваемые выбрали специально, а другие подверглись случайному нападению».

Полиция призвала всех местных жителей проявлять осторожность, поскольку жертвой может стать каждый.

[Ронда Блэкмор, пресс-секретарь полиции Саскачевана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Позвольте мне прояснить, что мы всё ещё ищем двух подозреваемых. Мы просим жителей Саскачевана и соседних провинций быть бдительными».

Нападения произошли в 13 местах коренной общины народа кри и в близлежащей деревне Уэлдон.

Индейцы объявили чрезвычайное положение и создали два центра экстренной помощи.

Нападавших видели в чёрном Nissan Rogue в городе Реджайна. Это примерно в 320 километрах к югу от места нападений. Полиция считает, что могут быть и другие пострадавшие.

Премьер-министр Канады назвал нападения «ужасающими и душераздирающими» и выразил соболезнования семьям погибших.

Община кри в Саскачеване насчитывает около 3400 человек. Они в основном занимаются сельским хозяйством, охотой и рыболовством. В Уэлдоне проживает около 200 человек.

Коренные жители составляют менее 5% населения Канады. В их общинах обычно более высокий уровень бедности и безработицы.

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