Джонни Депп победил в суде экс-жену Эмбер Хёрд

Судья выносит вердикт по делу бывшей голливудской пары. Коллегия присяжных пришла к выводу, что обвинения со..

Судья выносит вердикт по делу бывшей голливудской пары. Коллегия присяжных пришла к выводу, что обвинения со стороны Эмбер Хёрд в адрес актёра Джонни Деппа были безосновательными.

Экс-супруге назначают выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов за клевету. Депп должен будет выплатить бывшей жене два миллиона в качестве компенсации.

В 2018 году Депп подал в суд на Хёрд, потребовав 50 миллионов долларов за моральный ущерб. Он заявил, что экс-супруга в статье The Washington Post оклеветала его, назвав себя «человеком, пережившим домашнее насилие».

Хёрд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. По её словам, Депп очернил её, когда его адвокат назвал её обвинения «мистификацией».

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В течение всего процесса Депп отрицал, что когда-либо поднимал руку на Хёрд или любую другую женщину. Он также говорил, что именно его бывшая жена была жестокой в отношениях.

Из-за обвинений Хёрд от работы с Деппом отказались большинство голливудских студий. Так, он потерял роли в фильмах «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».

На вынесении вердикта Депп не присутствовал. Однако позже сказал, что суд присяжных «вернул ему его жизнь».

[Бенджамин Чу, адвокат Джонни Деппа]:

«Мы очень рады тому, что судебный процесс прошёл успешно и нашёл отклик у многих людей в обществе, которые ценят правду и справедливость. Теперь, когда присяжные вынесли свой окончательный вердикт, пришло время перевернуть страницу и заглянуть в будущее».

Депп и Хёрд познакомились в 2011 году во время съёмок фильма «Ромовый дневник». Поженились в феврале 2015 года. Их развод был оформлен примерно два года спустя.

[Сандра Пулос, поклонница Джонни Деппа]:«Думаю, что оскорбления могут быть с обеих сторон. И когда я услышала, как он говорит, я почувствовала, что он искренен. Я верю тому, что он сказал. Чувствую, что он говорил от всего сердца. И он выиграл».

Менее двух лет назад Депп столкнулся с другим результатом в Великобритании. Тогда он подал в суд на таблоид Sun за то, что тот назвал его «избивателем жён». В итоге суд Лондона постановил, что Депп неоднократно нападал на Хёрд.

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