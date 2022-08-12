Бразильянка украла у матери картины на сумму $140 млн

В Бразилии арестовали женщину, которая обокрала свою 82-летнюю мать – вдову коллекционера произведений искусства Жана Богичи...
Дата загрузки: 2022-08-13
Подозреваемая Сабина Богичи придумала оригинальную схему мошенничества, в которой участвовали минимум семь человек. Они украли картины и драгоценности на сумму 142 миллиона долларов.
Два года назад Сабина привела к матери так называемых ясновидящих. Они убедили женщину в том, что её дочь скоро умрёт, и что спасти её могут только «экстрасенсы». На это якобы требовалось много денег.
У пожилой женщины выманили почти два миллиона долларов. А потом обманом стали выносить из дома картины.
[Жилберту Рибейру, сотрудник полиции Рио-де-Жанейро]:
«Дочь (пострадавшей) и Роза (её сообщница) начали забирать картины из дома, утверждая, что они прокляты и что над ними надо помолиться».
Когда мать заподозрила неладное, дочь стала удерживать её дома в изоляции. Через год пожилая женщина не выдержала и обратилась в полицию.
В итоге Сабину и ещё четверых сообщников арестовали. Двое остаются в бегах.
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