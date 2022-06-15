Суд в США отказался дать слонихе Хэппи человеческие права

Пока слониха Хэппи беззаботно гуляла по вольеру, решилась её судьба. Она останется в Бронксском зоопарке в..

Пока слониха Хэппи беззаботно гуляла по вольеру, решилась её судьба. Она останется в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Так постановил Апелляционный суд штата. Он считает, что на животных не распространяется правило хабеас корпус.

Страсти вокруг слонихи разгорелись именно потому, что защитники прав животных настаивали на применении этого акта по отношению к питомице зоопарка. Истцы заявили, что слоны – умные животные и осознают свою личность. Поэтому они имеют право на неприкосновенность.

В соответствии с правилом хабеас корпус, задержанный человек может пожаловаться в суд и потребовать проверить законность своего ареста. Это также может сделать кто-нибудь другой от его имени.

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Защитники прав животных утверждали, что слониху Хэппи удерживают в зоопарке против её воли. Они требовали перевезти её в один из заповедников для слонов в США.

Судьи заявили, что не оспаривают того факта, что слоны умные. Но они не люди, поэтому у них нет таких же юридических прав, как у людей. Также судьи отметили, что, предоставление свободы Хэппи могло бы дестабилизировать общество. В суд могли бы посыпаться заявления с требованием освободить тех или иных животных, включая домашних и служебных.

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