Кубинский танцор вернулся на сцену, переболев синдромом Гийена-Барре

Кубинский танцор Янкиель Васкес ещё несколько лет назад считал, что его балетная карьера завершилась, не успев..

Кубинский танцор Янкиель Васкес ещё несколько лет назад считал, что его балетная карьера завершилась, не успев начаться. В 2011 году он начал заниматься танцами, а вскоре у него диагностировали синдром Гийена-Барре. Это редкое, но часто тяжёлое заболевание, при котором иммунная система атакует нервы, иногда парализуя конечности.

Но на помощь пришли физиотерапевты, которые лечат танцоров балета. Их программа реабилитации оказалась настолько эффективной, что Васкес не только вернулся на сцену, но и стал ведущим танцором.

[Янкиель Васкес, танцор]:

«Во-первых, мне пришлось заново учиться ходить. Это заняло несколько месяцев. Затем наступила более сложная часть, когда я приехал в Национальный балет Кубы. Упражнения были всё сложнее и сложнее. Я перенёс много боли. Было тяжело, потому что я был болен и слаб. Но благодаря реабилитации я смог выстоять и стал ведущим танцором».

Национальный балет Кубы основали в Гаване в 1948 году. Это одна из ведущих балетных компаний в мире. За несколько десятилетий из академии выпустились тысячи талантливых танцоров.

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Но их успех был бы невозможен без команды врачей. Они применяют самые разные методы, например, пилатес.

[Рене Карраско, инструктор по пилатесу]:

«Он улучшает физические возможности тела, в основном в области живота. Он также обеспечивает гибкость мышц и подвижность суставов за счёт осанки, симметрии и выравнивания тела. Это идеально сочетается с тем, что делают танцоры, поэтому это им очень помогает». [Греттель Морехон, ведущая танцовщица]:

«Они разгрузили мои голеностопные суставы и начали работать там. Работа была замечательной, она отличается от той, которую мы постоянно проводим во время физиотерапии, и за три дня я заметила улучшения».

Стоит отметить, что на помощь кубинским специалистам недавно приехали физиотерапевты из Чили. Они помогут подготовить танцоров к новому сезону выступлений.



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