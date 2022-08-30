Кайя Арагон, 9-летняя девочка из штата Колорадо в США отличается от многих сверстников. В свободное от учёбы время она не играет и не смотрит весёлые видеоролики, а шьёт для себя одежду.
Её мама рассказала, что учила дочку шить с пяти лет. Два года назад она подарила девочке швейную машинку. Сначала Кайя научилась сшивать кусочки тканей для лоскутного одеяла. Потом перешла к более сложным изделиям: сшила лежанку для котёнка, потом кошелёк. Затем стала создавать одежду для себя.
Юный модельер любит работать с эластичными и мягкими тканями. Мама говорит, что у дочки хорошее чувство стиля. Она может соединять, казалось бы, несочетаемые вещи. Мама выставляет фото нарядов дочки в соцсетях. Они набрали уже более миллиона просмотров.
Изделия Кайи привлекли внимание известного модельера Веры Вонг. Она прислала девочке швейную машинку, рюкзак и рукописную записку с пожеланием осуществить мечту – стать модельером. Девочка повесила записку в рамку на стене в спальне.
Юный дизайнер занимается различными проектами. Например, шьёт юбку из свадебного платья 1983 года по просьбе своего подписчика в соцсетях, а также одежду для братьев, сестёр и друзей.
Девочка-модельер получает заказы и признание известного дизайнера
Кайя Арагон, 9-летняя девочка из штата Колорадо в США отличается от многих сверстников. В свободное от учёбы время она не играет и не смотрит весёлые видеоролики, а шьёт для себя одежду.