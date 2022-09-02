Как 95-летний американец побеждает воздействие опасных клеток-зомби Американцу Ричарду Соллеру уже 95, но он по-прежнему здоров и сохраняет ясность ума. О такой старости.. Дата загрузки: 2022-09-02

Американцу Ричарду Соллеру уже 95, но он по-прежнему здоров и сохраняет ясность ума. О такой старости мечтают многие. Но как этого достичь? Всё больше учёных пытаются помочь людям приблизиться к такой цели.

В 60-е годы профессор анатомии Леонард Хейфлик сделал открытие: клетки умирают приблизительно после 50 делений.

[Леонард Хейфлик, учёный]:

«Наверное, лет десять мою теорию высмеивали и только потом приняли. Это открытие также породило совершенно другой взгляд на старение».

Большинство умерших клеток распадается и поглощается соседними клетками. Это помогает избежать воспалительной реакции. Но некоторые клетки умирают и остаются в организме. Это так называемые клетки-зомби. Они повреждают соседние клетки, что может вызвать серьёзные болезни, такие как онкология и деменция.

Учёные пытаются понять, можно ли избежать появления клеток-зомби с помощью лекарств или физических упражнений. Но у 95-летнего Ричарда, похоже, ответ давно готов.

[Ричард Соллер, пожилой спортсмен]:

«Я всегда считал, что упражнения – лучшее лекарство, которое когда-либо изобретали. И я всегда говорю: всем нужно продолжать двигаться».

В юности Ричард много курил. Когда родилась дочь, решил вести здоровый образ жизни. А в 50 серьёзно увлёкся спортом. Занимается до сих пор. Этой весной участвовал в чемпионате для пожилых и выиграл пять медалей. В целом у него уже полторы тысячи трофеев.

[Ричард Соллер, пожилой спортсмен]:

«Не обязательно всегда побеждать. Думаю, главное в том, что, старея, нужно продолжать двигаться. Просто делать что-то для своего тела и разума».

На соревнованиях Ричарда всегда поддерживают дочь и жена.