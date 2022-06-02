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В японской корпорации Kawasaki сделали робота-козла

В японской корпорации Kawasaki сделали робота-козла

Этот высокотехнологичный козёл словно создан для аттракционов. Но, на самом деле, это настоящий промышленный робот. Его..

Дата загрузки: 2022-06-02

В японской корпорации Kawasaki сделали робота-козла
Этот высокотехнологичный козёл словно создан для аттракционов. Но, на самом деле, это настоящий промышленный робот. Его разработали в японской корпорации Kawasaki. Андроидов она выпускает уже пять лет, а четвероного робота инженеры сделали впервые.

«Умную» машину назвали BEX – в честь альпийского горного козла, или ибекса.

[Нобору Такаги, сотрудник компании Kawasaki]:
«Он ходит на четырёх ногах, поэтому может переступать через предметы или ходить по неровным поверхностям. Если препятствий нет, то он может ездить на колёсах».

Робот-козёл перевозит грузы весом до 100 килограммов. Под животом спрятаны колёса. Машина работает от аккумуляторов. Ею можно управлять дистанционно или запрограммировать для самостоятельного передвижения.

Главное предназначение робота – помогать пожилым фермерам перевозить тяжёлые грузы.

Пока разработчики продолжают тестировать своё творение. В следующем году робот-козёл должен поступить в продажу.

Корпорация Kawasaki выпускает поезда, лёгкие самолёты и вертолёты, промышленных роботов, а также мотовездеходы и мотоциклы.
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