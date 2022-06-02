В японской корпорации Kawasaki сделали робота-козла

Этот высокотехнологичный козёл словно создан для аттракционов. Но, на самом деле, это настоящий промышленный робот. Его..

Этот высокотехнологичный козёл словно создан для аттракционов. Но, на самом деле, это настоящий промышленный робот. Его разработали в японской корпорации Kawasaki. Андроидов она выпускает уже пять лет, а четвероного робота инженеры сделали впервые.

«Умную» машину назвали BEX – в честь альпийского горного козла, или ибекса.

[Нобору Такаги, сотрудник компании Kawasaki]:

«Он ходит на четырёх ногах, поэтому может переступать через предметы или ходить по неровным поверхностям. Если препятствий нет, то он может ездить на колёсах».

Робот-козёл перевозит грузы весом до 100 килограммов. Под животом спрятаны колёса. Машина работает от аккумуляторов. Ею можно управлять дистанционно или запрограммировать для самостоятельного передвижения.

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Главное предназначение робота – помогать пожилым фермерам перевозить тяжёлые грузы.

Пока разработчики продолжают тестировать своё творение. В следующем году робот-козёл должен поступить в продажу.

Корпорация Kawasaki выпускает поезда, лёгкие самолёты и вертолёты, промышленных роботов, а также мотовездеходы и мотоциклы.

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